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СБУ объявила подозрение приближенному к Путину главарю "ДНР"

Пятница 08 декабря 2023 15:50
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СБУ объявила подозрение приближенному к Путину главарю "ДНР" Фото: Артем Жога, спикер так называемого "парламента "ДНР" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении соратнику террориста Моторолы, спикеру так называемого "парламента "ДНР" Артема Жози.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Задачей Жоги в должности спикера "парламента "ДНР" является распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента на временно оккупированной части Донецкой области. В частности он участвует в распределении "бюджетных" расходов местной оккупационной администрации на нужды военных формирований России.

Жоге было сообщено о подозрении по:

  • ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационистская деятельность;
  • ч. 1 ст. 111-2 - пособничество государству-агрессору.

СБУ объявила подозрение приближенному к Путину главарю &quot;ДНР&quot;

Фото: Артем Жога, спикер так называемого "парламента "ДНР" (t.me/SBUkr)

Что известно о Жоге

В 2014 году преступник поддержал террористов на востоке Украины и вместе с сыном вступил в группировку "Спарта". Там он сблизился с Моторолой, который затем стал его близким другом и соратником.

Сын Жоги возглавил группировку после гибели главаря, впрочем, он также был успешно ликвидирован осенью 2022 года под Волновахой. Командование перешло к его отцу.

Чем отличился Жога:

  • 9 мая 2022 года Жога ездил в Москву, чтобы получить от диктатора Владимира Путина звезду "героя" РФ, которой террористы посмертно наградили его сына;
  • присутствовал при подписании так называемого "договора о вступлении в состав России" временно оккупированных территорий;
  • в 2023 году принял участие в незаконных выборах в Донецкой области от партии "Единая Россия". По результатам плебисцита его назначили спикером псевдопарламента "ДНР";
  • Сегодня, 8 декабря, Жога "выпросил" у Путина пятый раз баллотироваться на пост президента. Последний ответил согласием.

Стоит добавить, что Жогу уже заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях. Сейчас он пока скрывается от правосудия.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в ноябре текущего года наши военные ударили по так называемому "Республиканскому центру беспилотных систем имени Владимира Жоги".

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