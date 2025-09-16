СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовго

Відсьогодні та впродовж наступних кількох днів Служба безпеки України проводитиме у Львові контррозвідувальні (безпекові) заходи. Мешканців і гостей міста просять мати при собі документи та з розумінням поставитись до можливих незручностей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління СБУ у Львівській області у Facebook.
Мешканцям і гостям Львова повідомили, що контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста триватимуть:
Уточнюється, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.
Зазначається, що до заходів також будуть залучені:
Громадянам пояснили, що мета запроваджуваних у Львові заходів:
"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - додали у СБУ.
Згідно з інформацією Управління СБУ у Львівській області, у межах контррозвідувальних (безпекових) заходів:
"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - пояснили українцям.
Крім того, буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування - для виявлення заборонених предметів.
Насамкінець у СБУ попросили громадян:
"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу.
Тим часом правоохоронці зірвали спробу ФСБ отримати секретні дані про переміщення та позиції ЗСУ в Сумській та Дніпропетровській областях України.
Читайте також, як у лавах ЗСУ викрили "крота", що "зливав" ворогу розвіддані про дронові операції.