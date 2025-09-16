СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовго

Скільки триватимуть безпекові заходи у Львові

Мешканцям і гостям Львова повідомили, що контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста триватимуть:

з вівторка, 16 вересня;

до четверга, 18 вересня.

Уточнюється, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

Кого залучають до участі у безпекових заходах

Зазначається, що до заходів також будуть залучені:

Національна поліція;

Патрульна поліція;

Військова служба правопорядку у ЗСУ;

Державна прикордонна служба України;

Національна гвардія.

Мета безпекових заходів у Львові

Громадянам пояснили, що мета запроваджуваних у Львові заходів:

запобігання терористичним і диверсійним проявам;

нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави;

підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - додали у СБУ.

Про які зміни й обмеження у місті йдеться

Згідно з інформацією Управління СБУ у Львівській області, у межах контррозвідувальних (безпекових) заходів:

будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста;

проводитиметься перевірка документів громадян;

проводитиметься огляд автомобілів громадян.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - пояснили українцям.

Крім того, буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування - для виявлення заборонених предметів.

Про що просять мешканців і гостей Львова

Насамкінець у СБУ попросили громадян:

з розумінням поставитися до можливих незручностей;

належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців;

мати з собою документи, що посвідчують особу;

дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували у відомстві.

Публікація Управління СБУ у Львівській області (скриншот: facebook.com/ssu.lviv)