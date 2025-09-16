UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовго

У Львові запроваджують масштабні контррозвідувальні (безпекові) заходи (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні та впродовж наступних кількох днів Служба безпеки України проводитиме у Львові контррозвідувальні (безпекові) заходи. Мешканців і гостей міста просять мати при собі документи та з розумінням поставитись до можливих незручностей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління СБУ у Львівській області у Facebook.

Скільки триватимуть безпекові заходи у Львові

Мешканцям і гостям Львова повідомили, що контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста триватимуть:

  • з вівторка, 16 вересня;
  • до четверга, 18 вересня.

Уточнюється, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

Кого залучають до участі у безпекових заходах

Зазначається, що до заходів також будуть залучені:

  • Національна поліція;
  • Патрульна поліція;
  • Військова служба правопорядку у ЗСУ;
  • Державна прикордонна служба України;
  • Національна гвардія.

Мета безпекових заходів у Львові

Громадянам пояснили, що мета запроваджуваних у Львові заходів:

  • запобігання терористичним і диверсійним проявам;
  • нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави;
  • підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - додали у СБУ.

Про які зміни й обмеження у місті йдеться

Згідно з інформацією Управління СБУ у Львівській області, у межах контррозвідувальних (безпекових) заходів:

  • будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста;
  • проводитиметься перевірка документів громадян;
  • проводитиметься огляд автомобілів громадян.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - пояснили українцям.

Крім того, буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування - для виявлення заборонених предметів.

Про що просять мешканців і гостей Львова

Насамкінець у СБУ попросили громадян:

  • з розумінням поставитися до можливих незручностей;
  • належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців;
  • мати з собою документи, що посвідчують особу;
  • дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували у відомстві.

Публікація Управління СБУ у Львівській області (скриншот: facebook.com/ssu.lviv)

