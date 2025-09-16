СБУ объявила масштабные проверки и ограничения во Львове: что меняется и как надолго

С сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких дней Служба безопасности Украины будет проводить во Львове контрразведывательные (безопасностные) мероприятия. Жителей и гостей города просят иметь при себе документы и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ во Львовской области в Facebook.
Жителям и гостям Львова сообщили, что контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории города будут продолжаться:
Уточняется, что действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.
Отмечается, что к мероприятиям также будут привлечены:
Гражданам объяснили, что цель вводимых во Львове мероприятий:
"Безопасностные мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения", - добавили в СБУ.
Согласно информации Управления СБУ во Львовской области, в рамках контрразведывательных (безопасностных) мероприятий:
"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - объяснили украинцам.
Кроме того, будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования - для выявления запрещенных предметов.
В завершение в СБУ попросили граждан:
"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - подытожили в ведомстве.
