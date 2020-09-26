СБУ обнародовало хронологию катастрофы АН-16

Служба безопасности Украины обнародовала хронологию авиакатастрофы военного самолета АН-26, который разбился в Харьковской области. В ходе учений проходила подготовка курсантов летной и штурманской специальностей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Учебные полеты начались 25 сентября в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. По предварительной информации, курсанты непосредственно не совершали управление самолетом.

"После прохода части маршрута в 20:38 он (командир экипажа - ред.) доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 - запросил заход на посадку, в 20:43 - прошел дальний привод, в 20:45 - произошла авиакатастрофа", - сообщили в СБУ.

Всего на борту самолета находилось 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

Напомним, самолет АН-26 разбился вечером в пятницу, 25 сентября, вблизи Чугуева в Харьковской области. В результате катастрофы погибли 26 человек. Один человек находится в больнице.

Ранее РБК-Украина писало, что Госбюро расследований рассматривает четыре версии катастрофы.

В то же время министр обороны Андрей Таран сообщал, что самолет мог зацепить крылом землю.

При этом в ВСУ заявили, что информация о том, что самолет был не готов к эксплуатации, не соответствует действительности. Производитель продлил срок эксплуатации самолета еще на два года.