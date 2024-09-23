У зловмисників вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше тактичне спорядження.

За даними слідства, група готувалася до захоплення державних установ на Одещині на початку повномасштабного вторгнення РФ. Після невдач на фронті їх перевели в режим очікування, активувавши влітку 2024 року для виконання нових завдань.

Керував групою 49-річний житель тимчасово окупованого Криму, який переїхав до Одеси після анексії півострова та почав формувати підпільні загони під виглядом громадських організацій. Група планувала атакувати Сили оборони України з тилу у разі наближення окупантів до міста.

СБУ зафіксувала злочинну діяльність та зірвала плани ворога. Учасники групи завербували понад 20 осіб, які діяли за принципами військової ієрархії. Наразі всі фігуранти перебувають під слідством.

Затриманим висунуто підозри за статтями Кримінального кодексу України, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ нейтралізувала російську бойову групу, яка готувала силове захоплення влади в Одесі (t.me/SBUkr)