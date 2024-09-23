У злоумышленников изъято более 70 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение.

По данным следствия, группа готовилась к захвату государственных учреждений в Одесской области в начале полномасштабного вторжения РФ. После неудач на фронте их перевели в режим ожидания, активировав летом 2024 года для выполнения новых задач.

Руководил группой 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который переехал в Одессу после аннексии полуострова и начал формировать подпольные отряды под видом общественных организаций. Группа планировала атаковать Силы обороны Украины с тыла в случае приближения оккупантов к городу.

СБУ зафиксировала преступную деятельность и сорвала планы врага. Участники группы завербовали более 20 человек, которые действовали по принципам военной иерархии. Сейчас все фигуранты находятся под следствием.

Задержанным предъявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ нейтрализовала российскую боевую группу, готовившую силовой захват власти в Одессе (t.me/SBUkr)