СБУ назвала імена військових РФ, які причетні до ракетного удару по Дніпру

Правоохоронцям вдалося встановити імена військових армії РФ, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно - щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату", - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.
Встановлено, що до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців РФ, серед яких:
Також правоохоронці оглянули місце трагедії та попередньо підтвердили тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.
"Після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності", - додали в СБУ.
За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки росіян по багатоповерховому будинку у Дніпрі 14 січня 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.
За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 40 людей.
Правоохоронці отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується.
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