СБУ назвала имена военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру

Правоохранителям удалось установить имена военных армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно - чтобы ни один убийца не ушел от наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, затем ежеминутно ждет возмездия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.
Установлено, что к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих РФ, среди которых:
Также стражи порядка осмотрели место трагедии и предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.
"После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", - добавили в СБУ.
По предварительным данным, в результате ракетной атаки россиян по многоэтажному зданию в Днепре 14 января 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.
По последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек.
Правоохранители получили 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.
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