RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ назвала имена военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру

Фото: СБУ назвала имена военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось установить имена военных армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно - чтобы ни один убийца не ушел от наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, затем ежеминутно ждет возмездия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Установлено, что к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих РФ, среди которых:

  • командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;
  • командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;
  • начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;
  • инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.

Также стражи порядка осмотрели место трагедии и предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

"После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", - добавили в СБУ.

По предварительным данным, в результате ракетной атаки россиян по многоэтажному зданию в Днепре 14 января 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

По последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек.

Правоохранители получили 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияДнепропетровская областьВойна в Украине