СБУ назвала фейком новость о выдворении своего "агента" из России

"Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций. Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - отметил он.

Дехтяренко подчеркнул, что СБУ работает и обеспечивает государственную безопасность только на территории Украины

"И одна из наших задач - выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", - добавил он.

Отметим, сегодня ФСБ заявила о выдворении гражданина Украины Алексея Семеняки, которого обвинили в работе якобы на украинскую контрразведку.