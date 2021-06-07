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СБУ назвала фейком новину про видворення свого "агента" з Росії

Автор: Ростислав Шаправський

Служба безпеки України спростовує інформацію про видворенні нібито свого "агента" з території Російської Федерації. Будь-які подібні заяви Федеральної служби безпеки РФ спрямовані на поширення фейків.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

"Будь-які заяви ФСБ РФ про нібито викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою частиною якої є поширення фейків і проведення інформаційних спецоперацій. Тому Служба безпеки України закликає ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу", - зазначив він.

Дехтяренко підкреслив, що СБУ працює і забезпечує державну безпеку тільки на території України

"І одне з наших завдань - виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", - додав він.

Зазначимо, сьогодні ФСБ заявила про видворення громадянина України Олексія Семеняки, якого звинуватили в роботі нібито на українську контррозвідку.

Нагадаємо, раніше суд у російському Ростові виніс вирок військовослужбовцю Тетяні Кузьменко за звинуваченням у "державній зраді" нібито на користь України. Її засудили до восьми років колонії з відстрочкою на два роки.

До цього ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна".

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