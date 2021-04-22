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ФСБ заявила о задержании в Севастополе украинского "шпиона"

Новина українською → Автономная республика Крым, Четверг 22 апреля 2021 10:30
ФСБ заявила о задержании в Севастополе украинского "шпиона" Фото: оккупанты в Крыму заявили о задержании украинского шпиона (fsb.ru)
Автор: Андрей Василюк

Российская ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Севастополе россиянина, который собирал данные о Черноморском флоте РФ. Оккупанты обвинили его в "государственной измене".

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в ФСБ, в отношении него возбуждено дело о "государственной измене".

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявили в пресс-службе ФСБ.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму российские пограничники задержали украинское судно. На борту катера были обнаружены два члена экипажа - граждане Украины.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России, на борту катера были обнаружены "несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм". Задержания произошло в ночь с 19 на 20 апреля.

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