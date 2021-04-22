ФСБ заявила о задержании в Севастополе украинского "шпиона"

Российская ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Севастополе россиянина, который собирал данные о Черноморском флоте РФ. Оккупанты обвинили его в "государственной измене".

Об этом сообщает ТАСС .

Как заявили в ФСБ, в отношении него возбуждено дело о "государственной измене".

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - заявили в пресс-службе ФСБ.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.