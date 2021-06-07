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Россия выслала украинца, якобы "сотрудничавшего с СБУ"

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Москва, Понедельник 07 июня 2021 10:50
Россия выслала украинца, якобы "сотрудничавшего с СБУ" Фото: ФСБ заявила о разоблачении украинца (fsb.russia1)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили о якобы "разоблачении сотрудничавшего со Службой безопасности Украины украинца". Речь идет о Алексее Семеняке.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает "Интерфакс".

Они заявили, что мужчина "длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки".

"В результате оперативного реагирования и принятых ФСБ России неотложных мер, Семеняка А.П. не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет",- заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, "кураторами" Семеняки выступал "старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и заместитель начальника 2 отдела 1 Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк".

Напомним, в РФ на восемь лет осудили военную за якобы госизмену в пользу Украины.

Кроме того, ФСБ заявила о задержании в Севастополе украинского "шпиона".

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