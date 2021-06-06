В РФ на восемь лет осудили военную за якобы госизмену в пользу Украины

Суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор военной Татьяне Кузьменко по обвинению в "государственной измене" в пользу Украины. Ее приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой на два года.

Об этом сообщает ТАСС .

В суде утверждают, что Кузьменко признала вину в государственной измене.

"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме через материалы, маркированные грифом "Совершенно секретно", - сказала прес секретарь суда Елена Катькало

Гособвинение России просило для Кузьменко 12 лет лишения свободы.

В апреле 2020 года ФСБ России заявило, что в аннексированном Крыму задержали участников якобы "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую входила "российская военная, подозреваемая в выдаче государственной тайны".