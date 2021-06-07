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СБУ назвала фейком новость о выдворении своего "агента" из России

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 13:16
СБУ назвала фейком новость о выдворении своего "агента" из России Фото: СБУ отреагировала на новость о выдворении "агента" (ssu gov ua)
Автор: Ростислав Шаправский

Служба безопасности Украины опровергает информацию о выдворении якобы своего "агента" с территории Российской Федерации. Любые подобные заявления Федеральной службы безопасности РФ направлены на распространение фейков.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций. Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", - отметил он.

Дехтяренко подчеркнул, что СБУ работает и обеспечивает государственную безопасность только на территории Украины

"И одна из наших задач - выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", - добавил он.

Отметим, сегодня ФСБ заявила о выдворении гражданина Украины Алексея Семеняки, которого обвинили в работе якобы на украинскую контрразведку.

Напомним, ранее суд в российском Ростове вынес приговор военнослужащей Татьяне Кузьменко по обвинению в "государственной измене" якобы в пользу Украины. Ее приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой на два года.

До этого ФСБ заявила о задержании в Севастополе украинского "шпиона".

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