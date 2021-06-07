СБУ назвала фейком новину про видворення свого "агента" з Росії

Служба безпеки України спростовує інформацію про видворенні нібито свого "агента" з території Російської Федерації . Будь-які подібні заяви Федеральної служби безпеки РФ спрямовані на поширення фейків.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

"Будь-які заяви ФСБ РФ про нібито викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою частиною якої є поширення фейків і проведення інформаційних спецоперацій. Тому Служба безпеки України закликає ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу", - зазначив він.

Дехтяренко підкреслив, що СБУ працює і забезпечує державну безпеку тільки на території України

"І одне з наших завдань - виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", - додав він.

Зазначимо, сьогодні ФСБ заявила про видворення громадянина України Олексія Семеняки, якого звинуватили в роботі нібито на українську контррозвідку.