СБУ назвала фейком новину про видворення свого "агента" з Росії
Служба безпеки України спростовує інформацію про видворенні нібито свого "агента" з території Російської Федерації. Будь-які подібні заяви Федеральної служби безпеки РФ спрямовані на поширення фейків.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.
"Будь-які заяви ФСБ РФ про нібито викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою частиною якої є поширення фейків і проведення інформаційних спецоперацій. Тому Служба безпеки України закликає ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу", - зазначив він.
Дехтяренко підкреслив, що СБУ працює і забезпечує державну безпеку тільки на території України
"І одне з наших завдань - виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", - додав він.
Зазначимо, сьогодні ФСБ заявила про видворення громадянина України Олексія Семеняки, якого звинуватили в роботі нібито на українську контррозвідку.
Нагадаємо, раніше суд у російському Ростові виніс вирок військовослужбовцю Тетяні Кузьменко за звинуваченням у "державній зраді" нібито на користь України. Її засудили до восьми років колонії з відстрочкою на два роки.
До цього ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна".