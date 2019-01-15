СБУ назвала число освобожденных от ответственности боевиков

Иллюстративное фото (news.pn)

Программой "Тебя ждут дома" воспользовались 353 человека

В Украине с начала действия программы "Тебя ждут дома" от уголовной ответственности освободили 353 бывших боевика террористических организаций "ДНР/ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новинарню".

В частности, Служба безопасности Украины в ответе на запрос указала, что с августа 2015 года программой "Тебя ждут дома" воспользовались 353 человека. Только за прошлый год через эту программу к мирной жизни вернулись 148 бывших членов формирований ОРДЛО.

Фото: ответ СБУ на запрос (novynarnia.com)

Напомним, в Одессе задержали местную жительницу за антиукраинскую пропаганду. По данным следствия, женщина регулярно размещала на страницах в социальных сетях информацию с призывами к смене конституционного строя Украины, а также материалы, которые популяризируют террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

Отметим, ранее Генеральная прокуратура Украины вызвала бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) на допрос. Его подозревают в организации терактов и массовых беспорядков.