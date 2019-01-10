ГПУ вызывает Гиркина на допрос

Фото: Игорь Гиркин (wikimedia.org)

Допросы Гиркина запланированы на 14 и 17 января

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) на допрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте ГПУ.

Так, ГПУ вызывает Гиркина на допросы 14 и 17 января в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 25 июля 2014 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 258 (Теракт), ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки), ст. 341 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 349 (Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что родственники 25 жертв рейса MH17, который потерпел крушение летом 2014 года на Донбассе, выиграли суд против Гиркина. Родственники жертв катастрофы MH17 обратились в суд с требованием компенсации. Судебное производство открыли против Гиркина, который на тот момент был командиром боевиков и "министром обороны ДНР". Согласно решению суда, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составлять 400 млн долларов. Вместе с тем, сообщалось, что шанс получить компенсацию "равен нулю", поскольку Гиркин не явился на заседание суда, а по зарегистрированному в Москве адресу его не нашли.