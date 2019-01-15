СБУ назвала число звільнених від відповідальності бойовиків

Ілюстративне фото (news.pn)

Програмою "На тебе чекають вдома" скористалися 353 особи

В Україні з початку дії програми "На тебе чекають вдома" від кримінальної відповідальності звільнили 353 колишніх бойовиків терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новинарню".

Зокрема, Служба безпеки України у відповіді на запит зазначила, що з серпня 2015 року програмою "На тебе чекають вдома" скористалися 353 особи. Тільки за минулий рік через цю програму до мирного життя повернулися 148 колишніх членів формувань ОРДЛО.

Фото: відповідь СБУ на запит (novynarnia.com)

Нагадаємо, в Одесі затримали місцеву жительку за антиукраїнську пропаганду. За даними слідства, жінка регулярно розміщувала на сторінках в соціальних мережах інформацію із закликами до зміни конституційного ладу України, а також матеріали, які популяризують терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".

Зазначимо, раніше Генеральна прокуратура України викликала колишнього міністра оборони ДНР" Ігоря Гиркина (Стрєлкова) на допит. Його підозрюють в організації терактів і масових заворушень.