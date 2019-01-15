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СБУ назвала число звільнених від відповідальності бойовиків

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 12:59
СБУ назвала число звільнених від відповідальності бойовиків
Ілюстративне фото (news.pn)

Програмою "На тебе чекають вдома" скористалися 353 особи

В Україні з початку дії програми "На тебе чекають вдома" від кримінальної відповідальності звільнили 353 колишніх бойовиків терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новинарню".

Зокрема, Служба безпеки України у відповіді на запит зазначила, що з серпня 2015 року програмою "На тебе чекають вдома" скористалися 353 особи. Тільки за минулий рік через цю програму до мирного життя повернулися 148 колишніх членів формувань ОРДЛО.

СБУ назвала число звільнених від відповідальності бойовиків

Фото: відповідь СБУ на запит (novynarnia.com)

Нагадаємо, в Одесі затримали місцеву жительку за антиукраїнську пропаганду. За даними слідства, жінка регулярно розміщувала на сторінках в соціальних мережах інформацію із закликами до зміни конституційного ладу України, а також матеріали, які популяризують терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".

Зазначимо, раніше Генеральна прокуратура України викликала колишнього міністра оборони ДНР" Ігоря Гиркина (Стрєлкова) на допит. Його підозрюють в організації терактів і масових заворушень.

 

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