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В Одессе задержали женщину за антиукраинскую пропаганду

Новости » Общество    12.01.2019 - 22:34
В Одессе задержали женщину за антиукраинскую пропаганду
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Женщину задержали после возвращения из поездки в Российскую Федерацию

Правоохранители задержали жительницу Одессы, которая в социальных сетях распространяла антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины в Facebook.

Как сообщается, женщина регулярно размещала на страницах в социальных сетях информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины, а также материалы, которые популяризируют террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

Отмечается, что женщину задержали после возвращения из очередной поездки в Российскую Федерацию.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины агитаторше сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

В Одессе задержали женщину за антиукраинскую пропаганду

Напомним, ранее сообщалось, что жительнице Новоайдарского района Луганской области сообщили о подозрении из-за участия в организации так называемого "референдума о независимости ЛНР". Женщина проверяла документы местных жителей и выдавали "бюллетени" для голосования.

Добавим, ранее горрайонный суд Тернополя приговорил к 14 годам тюрьмы заочно одного из главарей незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Рыжий".

 

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