В СБУ нарахували понад 250 атак РФ на енергетику з початку опалювального сезону

"Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності", - сказано у повідомленні.

Зокрема від початку жовтня 2025 року до сьогоднішнього дня СБУ задокументувала 256 цілеспрямованих атак російського режиму по об'єктах енергетичної інфраструктури та системах теплопостачання, зокрема

атаки проти 11 гідроелектростанцій;

атаки проти 45 теплоелектроцентралей;

49 точкових повітряних атак по теплових електростанціях;

151 цілеспрямована атака по електропідстанціях в різних регіонах України.

"Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет... Найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях", - сказано у повідомленні.

Окупанти для атак використали балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-69, а також копії іранських ударних безпілотників "Шахед" (російська назва - "Герань").

"Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців", - зазначили в СБУ.

Системні теракти проти української енергосистеми кваліфіковані СБУ відповідно до статті 442-1 Кримінального кодексу України - злочини проти людяності. Дії РФ спрямовані на створення умов життя, які ведуть за собою знищення частини населення. Стаття 442-1 визначає подібні дії, як злочини міжнародного характеру.

"Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен рашист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання", - додали в СБУ.