В СБУ нарахували понад 250 атак РФ на енергетику з початку опалювального сезону

Російські окупанти з початку поточного опалювального сезону (з жовтня 2025 року) понад 250 разів атакували енергетичну інфраструктуру України. Це послідовна політика росіян та злочини проти людяності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності", - сказано у повідомленні.
Зокрема від початку жовтня 2025 року до сьогоднішнього дня СБУ задокументувала 256 цілеспрямованих атак російського режиму по об'єктах енергетичної інфраструктури та системах теплопостачання, зокрема
"Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет... Найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях", - сказано у повідомленні.
Окупанти для атак використали балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-69, а також копії іранських ударних безпілотників "Шахед" (російська назва - "Герань").
"Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців", - зазначили в СБУ.
Системні теракти проти української енергосистеми кваліфіковані СБУ відповідно до статті 442-1 Кримінального кодексу України - злочини проти людяності. Дії РФ спрямовані на створення умов життя, які ведуть за собою знищення частини населення. Стаття 442-1 визначає подібні дії, як злочини міжнародного характеру.
"Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен рашист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання", - додали в СБУ.
Нагадаємо, що зранку 15 січня по всій Україні діють погодинні графіки відключення світла для побутових споживачів. Через атаки РФ та морози графіки значно жорсткіші, ніж було раніше. Також в низці регіонів діють аварійні відключення світла.
14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та через важкі погодні умови цієї зими найближчим часом буде ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Детальніше про те, що це несе для українців - в матеріалі РБК-Україна.