СБУ и МВД провели учения в Виннице: ликвидировали "диверсантов" и освобождали заложников

Учения проводились в областном центре и прилегающих к нему районах. В мероприятии было задействовано около 1000 человек и 100 единиц спецтехники, включая вертолет.

В тренировках принимали участие военнослужащие воинской части 3008 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, военной полиции, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

По легенде учений, группа условных "террористов" прибыла на территорию города для совершения диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности.

Подразделения по борьбе с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление и локализацию злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Главной целью тренировки было повышение межведомственного взаимодействия и готовности к противодействию возможным диверсионным и террористическим угрозами.

Фото: антитеррористические учения СБУ и МВД в Виннице (mvs.gov.ua)