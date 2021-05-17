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СБУ и МВД провели учения в Виннице: ликвидировали "диверсантов" и освобождали заложников

Автор: Дмитрий Кузнецов

СБУ и МВД провели совместные антитеррористические учения в Виннице и прилегающих к областному центру районах. В ходе мероприятия отрабатывалась ликвидация диверсионных групп и освобождение заложников.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Учения проводились в областном центре и прилегающих к нему районах. В мероприятии было задействовано около 1000 человек и 100 единиц спецтехники, включая вертолет.

В тренировках принимали участие военнослужащие воинской части 3008 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, военной полиции, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

По легенде учений, группа условных "террористов" прибыла на территорию города для совершения диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности.

Подразделения по борьбе с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление и локализацию злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Главной целью тренировки было повышение межведомственного взаимодействия и готовности к противодействию возможным диверсионным и террористическим угрозами.

Фото: антитеррористические учения СБУ и МВД в Виннице (mvs.gov.ua)

Напомним, 12-14 мая во Львовской области прошли антитеррористические учения Службы безопасности Украины. В этот период у граждан проверяли документы и транспорт.

Отметим в конце апреля антитеррористические учения проводились в Ровно. По легенде, террористы якобы захватили здание облгосадминистрации.

Также РБК-Украина писало, что полицейские в Хмельницкой области провели учения и боевое слаживание перед ротацией в зону ООС.

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