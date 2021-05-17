RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

СБУ та МВС провели навчання у Вінниці: ліквідували "диверсантів" та звільняли заручників

Автор: Дмитрий Кузнецов

СБУ та МВС провели спільні антитерористичні навчання у Вінниці та прилеглих до обласного центру районах. В ході заходу відпрацьовувалася ліквідація диверсійних груп і звільнення заручників.

Про це повідомила прес-служба МВС України.

Навчання проводилися в обласному центрі та прилеглих до нього районах. У заході було залучено близько 1000 чоловік і 100 одиниць спецтехніки, включаючи вертоліт.

У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники, військової поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

За легендою навчань, група умовних "терористів" прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки.

Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення і локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Головною метою тренування було підвищення міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним та терористичним загрозам.

Фото: антитерористичні навчання СБУ та МВС у Вінниці (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 12-14 травня у Львівській області пройшли антитерористичні навчання Служби безпеки України. У цей період у громадян перевіряли документи і транспорт.

Відзначимо в кінці квітня антитерористичні навчання проводилися в Рівному. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.

Також РБК-Україна писало, що поліцейські в Хмельницькій області провели навчання і бойове злагодження перед ротацією в зону ООС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниМіністерство внутрішніх справ Україниучения