СБУ та МВС провели навчання у Вінниці: ліквідували "диверсантів" та звільняли заручників

СБУ та МВС провели спільні антитерористичні навчання у Вінниці та прилеглих до обласного центру районах. В ході заходу відпрацьовувалася ліквідація диверсійних груп і звільнення заручників.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Навчання проводилися в обласному центрі та прилеглих до нього районах. У заході було залучено близько 1000 чоловік і 100 одиниць спецтехніки, включаючи вертоліт.
У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники, військової поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
За легендою навчань, група умовних "терористів" прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки.
Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення і локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
Головною метою тренування було підвищення міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним та терористичним загрозам.
Фото: антитерористичні навчання СБУ та МВС у Вінниці (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, 12-14 травня у Львівській області пройшли антитерористичні навчання Служби безпеки України. У цей період у громадян перевіряли документи і транспорт.
Відзначимо в кінці квітня антитерористичні навчання проводилися в Рівному. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.
Також РБК-Україна писало, що поліцейські в Хмельницькій області провели навчання і бойове злагодження перед ротацією в зону ООС.