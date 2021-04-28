"Террористы захватили здание ОГА": в Ровно прошли учения силовиков
В Ровенской областной государственной администрации 28 апреля провели антитеррористические учения. По легенде, террористы якобы захватили здание облгосадминистрации.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Коваль.
На противодействие террористам выступили бойцы Управления СБУ в области, Нацгвардия и полиция. Кроме того, были задействованы сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"После сегодняшнего обучения, уверен: мы сможем противостоять любому врагу. Наши силовики - лучшие из лучших", - написал Коваль.
РБК-Украина писало, что в Тернопольской области 28 апреля СБУ и Нацполиция проводить антитеррористические командно-штабные учения.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В связи с этим в некоторых районах могут вводиться ограничения.