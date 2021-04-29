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В Хмельницкой области полиция провела учения перед ротацией в зоне ООС

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 18:15
В Хмельницкой области полиция провела учения перед ротацией в зоне ООС Фото: полиция провела учения перед отправкой в ООС (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: РБК-Украина

В Хмельницкой области полицейские провели тактико-специальные учения и боевое слаживание. Это произошло накануне ротации правоохранителей в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Перед отъездом бойцы пройдут огневую, тактико-специальную, медицинскую и психологическую подготовку.

На одном из военных полигонов Хмельницкого полицейские отрабатывали тактическую подготовку и навыки стрельбы из разных видов оружия в условиях, приближенных к боевым.

Фото: полиция провела учения (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Ранее сообщалось, что в Ровенской областной государственной администрации 28 апреля провели антитеррористические учения. По легенде, террористы якобы захватили здание облгосадминистрации.

РБК-Украина писало, что в Тернопольской области 28 апреля СБУ и Нацполиция проводили антитеррористические командно-штабные учения.

Напомним, сегодня в России заявили, что не хотят возобновления боевых действий на Донбассе. Однако, ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной.

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