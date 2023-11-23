СБУ ліквідувала топ-колаборанта з Харківської області, який втік до Бєлгорода, - джерела

Зазначається, що 16 листопада в російському Бєлгороді трапилася "бавовна" з автомобілем, у якому їхав "заступник голови" окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко.

Від отриманих унаслідок вибуху травм він помер. За інформацією наших джерел, ця ліквідація військового злочинця є справою рук СБУ.

Що відомо про зрадника

Слісаренко раніше працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а у 2021-2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись".

З літа 2022 року став "заступником керівника" окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Він причетний до звірств росіян на окупованій території.

СБУ оголосила Слісаренку підозру в державній зраді, однак він не з'явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.

Спецоперації СБУ

Раніше повідомлялось, що замах на зрадника і колаборанта Олега Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

Також дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області (Росія). Без світла залишилися сім населених пунктів.

Військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.