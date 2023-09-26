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Блекаут у Курській області РФ влаштувала СБУ, - джерела

Росія, Вівторок 26 вересня 2023 15:19
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Блекаут у Курській області РФ влаштувала СБУ, - джерела Фото: дрон СБУ влаштував блекаут у Курській області РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Дрон Служби безпеки України (СБУ) скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області (Росія). Без світла залишилися сім населених пунктів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Як уточнюють у відомстві, така "бавовна" - свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

"Росіяни мають розуміти - якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - додає джерело у Службі.

Як повідомлялося, кількість диверсій у самій Росії різко зросла в травні. Усього з початку року сталося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% із них відбулися лише за 13 днів останнього весняного місяця.

Нагадаємо, 18 травня Росія звинуватила Україну в черговій так званій "атаці дронів". Росіяни заявили, що два безпілотники нібито намагалися атакувати Курську область.

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Служба безпеки України Російська Федерація дрони
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