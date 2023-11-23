RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ ликвидировала топ-коллаборанта из Харьковской области, который сбежал в Белгород, - источники

Архивное фото: СБУ ликвидировала топ-коллаборанта из Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Браславский

Служба безопасности Украины в российском Белгороде ликвидировала Алесандра Слисаренко. Он занимал высокую "должность" в оккупационной администрации Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 16 ноября в российском Белгороде случился "хлопок" с автомобилем, в котором ехал "заместитель председателя" оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко.

От полученных в результате взрыва травм он скончался. По информации наших источников, эта ликвидация военного преступника является делом рук СБУ.

Что известно о предателе

Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником Харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь". 

С лета 2022 года стал "заместителем руководителя" оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Он причастен к зверствам россиян на оккупированной территории. 

СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Поэтому суд сам пришел к нему. О подрыве Слисаренко российские власти молчат и сегодня.

Спецоперации СБУ

Ранее сообщалось, что покушение на предателя и коллаборанта Олега Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

Также дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области (Россия). Без света осталось семь населенных пунктов.

Военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. Там размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияхарковБелгородская областьВойна в Украине