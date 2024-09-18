У Харкові судитимуть "блогера" за просування комуністичних та російських наративів

Новобаварська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного місцевого жителя, якого звинувачують у виготовленні та розповсюдженні матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.

"Блогер" також публічно використовував комуністичну символіку та пропагував тоталітарний режим через засоби масової інформації. Обвинувачення пред’явлено за ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 та ч. 2 ст. 436-1 КК України.

Слідство встановило, що безробітний харків’янин створив канал на YouTube, де популяризував комуністичну символіку СРСР, прославляв тоталітарний режим і розповсюджував кремлівські наративи. Окрім YouTube, свої ідеї він поширював через Instagram і заборонену в Україні соцмережу "ВКонтакте".

Зловмисник публікував зображення прапора СРСР, значка червоної зірки, портрети Леніна та Сталіна, супроводжуючи їх антиукраїнськими висловлюваннями. Він також публічно розповсюджував пропагандистські тези про те, що "на території України будуються бази НАТО", а Росія змушена "захищати свої землі".

У квітні 2024 року правоохоронці викрили чоловіка. Під час обшуку у його домі вилучено комп’ютер, телефон із доказами злочинної діяльності, а також саморобну комуністичну символіку.

Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.