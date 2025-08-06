СБУ готує нові операції проти Росії: Зеленський вже їх погодив

Операції СБУ

Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.

Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". І, як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.

Як згодом стало відомо мова йшла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Зауважимо, що в СБУ підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один такий день української спецоперації.

Водночас цього місяця стало відомо, що Сили безпілотних систем завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі".

Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.