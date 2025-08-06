СБУ готовит новые операции против России: Зеленский уже их согласовал

Операции СБУ

Напомним, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.

Этой операцией непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". И, как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.

Как впоследствии стало известно речь шла о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Заметим, что в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один такой день украинской спецоперации.

В то же время в этом месяце стало известно, что Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи".

В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.