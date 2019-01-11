СБУ готова помочь расследователям для разоблачения преступной деятельности спецслужб РФ

Фото: Василий Грицак (academy.ssu.gov.ua)

Речь идет о преступлениях ЧВК "Вагнера" в ЦАР

После того, как российский оппозиционер Михаил Ходорковский и центр "Досье" представили результаты расследования убийства 3 российских журналистов в ЦАР, согласно которым, к гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко причастны граждане РФ, работающие на одну из структур Евгения Пригожина, подтвердилось, что Кремль санкционирует тайные убийства по всему миру. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отметим, владельцем ЧВК "Вагнер" является российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого прозвали "поваром Путина". Он поставляет продукты питания для Управления делами президента РФ и структур Минобороны РФ.

По словам Грицака, "Путин, называя преступления ЧВК "Вагнера" продавливанием бизнес-интересов, фактически санкционирует тайные убийства по всему миру".

"Только совместными усилиями это возможно остановить", - отметил Грицак.

Кроме того, в с СБУ отметили, что готовы предоставить имеющиеся у Службы материалы и необходимую помощь международным расследователям для разоблачения преступной деятельности российских спецслужб в мире.

Отметим, 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые по информации СМИ проводили расследования незаконной деятельности российских наемников в этой стране. При этом, российская власть сразу отрицала факт присутствия террористов ЧВК "Вагнера" в ЦАР.

По данным Службы безопасности Украины, российская так называемая частная военная компания Вагнера на 10% состоит из украинцев. По данным СБУ, через ЧВК "Вагнера" прошли более 5 тыс. человек.

20 декабря Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны.