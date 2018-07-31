Мер міста в ЦАР розповів подробиці загибелі російських журналістів

Вижив водій машини, в якій їхали журналісти, він розповів владі подробиці нападу

Мер центральноафриканского міста Сибю Анрі Депеле, в околицях якого вбили трьох росіян, розповів подробиці інциденту. Про це повідомляє Reuters.

За словами Депеле, двоє загиблих були росіянами, ще одного він називає громадянином України. Мер уточнив, що після нападу невідомих вижив водій машини, в якій їхали журналісти. Він розповів владі подробиці нападу.



"Згідно з поясненнями їх водія, напад стався, коли вони були за 23 км від Сибю. Озброєні люди вискочили з заростей і відкрили вогонь по автомобілю. Три журналіста загинули миттєво", - сказав мер.



Джерела Reuters в поліції розповіли, що у вбитих членів знімальної групи знайшли квитки на рейси з Москви в Касабланку і з Касабланки в Банки, а також прес-карту.

Раніше стали відомі імена убитих. До складу знімальної групи входили воєнкор Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв.

Раніше в швейцарській неурядової організації Press Emblem Campaign (РЕС) заявили, що за 6 місяців 2018 року в 22 країнах світу вбили 66 журналістів.

Найбільше працівників медіа в 2018 році вбили в Афганістані - 11, у Мексиці - 8, Сирії - 7, США - 6, в Ємені - 5. За даними PEC, в 2017 року в світі вбили 99 журналістів та працівників медіа, у 2016 році - 135.