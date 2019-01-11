СБУ готова допомогти розслідувачам для викриття злочинної діяльності спецслужб РФ

Фото: Василь Грицак (academy.ssu.gov.ua)

Мова йде про злочини ПВК "Вагнера" в ЦАР

Після того, як російський опозиціонер Михайло Ходорковський і центр "Досьє" представили результати розслідування вбивства 3 російських журналістів в ЦАР, згідно з яким, до загибелі Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченко причетні громадяни РФ, які працюють на одну зі структур Євгена Пригожина, підтвердилося, що Кремль санкціонує таємні вбивства по всьому світу. Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначимо, власником ПВК "Вагнер" є російський бізнесмен Євген Пригожин, якого прозвали "кухарем Путіна". Він постачає продукти харчування для Управління справами президента РФ і структур Міноборони РФ.

За словами Грицака, "Путін, називаючи злочини ПВК "Вагнера" продавлюванням бізнес-інтересів, фактично санкціонує таємні вбивства по всьому світу".

"Тільки спільними зусиллями це можливо зупинити", - зазначив Грицак.

Крім того, в СБУ зазначили, що готові надати наявні у Служби матеріали та необхідну допомогу міжнародним расследователям для викриття злочинної діяльності російських спецслужб у світі.

Відзначимо, 30 липня 2018 року в Центральноафриканській республіці були вбиті російські журналісти - Орхан Джемаль, Кирило Радченко та Олександр Расторгуєв, які, за інформацією ЗМІ проводили розслідування незаконної діяльності російських найманців у цій країні. При цьому російська влада відразу заперечила факт присутності терористів ПВК "Вагнера" в ЦАР.

За даними Служби безпеки України, російська так звана приватна військова компанія Вагнера на 10% складається з українців. За даними СБУ, через ПВК "Вагнера" пройшли понад 5 тис. чоловік.

20 грудня Служба безпеки України повідомила про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни.