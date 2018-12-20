СБУ заявила о задержании агентов военной разведки РФ

Глава СБУ заявил, что тайная деятельность российских наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР должна стать объектом международного расследования
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
В спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации на брифинге, который состоится в ближайшие дни.
"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины 3-х агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении СБУ.
В СБУ напомнили, что 30.07.2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые по информации СМИ проводили расследования незаконной деятельности российских наемников в этой стране. При этом, российская власть сразу отрицала факт присутствия террористов ЧВК "Вагнера" в ЦАР.
"Однако, полученная СБУ информация в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц РФ. По имеющимся данным наемники ЧВК "Вагнера" были направлены к ЦАР под руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 года. Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с все тем же "поваром", а по совместительству российским бизнесменом Е. Пригожином - ООО "М-Финанс" (г. Санкт-Петербург, основные направления деятельности: добыча драгоценных камней, деятельность частных охранных служб). При этом, доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Е.Пригожина", - говорится в заявлении.
В СБУ рассказали, что в задачи "службы безопасности ООО "М-Финанс" в ЦАР входит обеспечения тайного вывоза драгоценных камней (алмазов) с территории Центральноафриканской республике в РФ в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб.
Службой безопасности Украины установлено 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки РФ к выполнению служебных задач в ЦАР в составе так называемой службы безопасности, руководителем которой является гражданин РФ Захаров Валерий Николаевич( личный номер в структуре ЧВК "Вагнера" М-5658). В список также вошли:
В СБУ отмечают, что после информации о выдвижении журналистов в ЦАР, Захаров получил приказ о недопущении информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране.
"Все вышесказанное свидетельствует, что сегодняшнее заявление президента РФ В.Путина в отношении наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР и обстоятельств убийства российских журналистов В.Джемаля, К.Радченко и А.Расторгуева является сознательной ложью. Материалы СБУ могут стать "ключом" для установления и задержания конкретных исполнителей этого дерзкого преступления не "когда-нибудь", а в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что тайная деятельность российских наемников "Вагнера" в ЦАР должна стать объектом международного расследования.
"Российская власть никоим образом не заинтересована в установлении правды, ведь речь идет о "частной армии Путина", на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии. Нам всем наконец нужно понять, что молчание мирового сообщества убивает", - добавил он.
Также СБУ обнародовала дополнительную информацию о членов ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, но погибли в Сирии:
Напомним, ранее Украина передала членам Парламентской ассамблеи НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии.
Отметим, что по данным Службы безопасности Украины, российская так называемая частная военная компания Вагнера на 10% состоит из украинцев. По данным СБУ, через ЧВК "Вагнера" прошли более 5 тыс. человек.