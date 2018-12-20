СБУ заявила о задержании агентов военной разведки РФ

Фото: Василий Грицак (academy.ssu.gov.ua)

Глава СБУ заявил, что тайная деятельность российских наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР должна стать объектом международного расследования

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации на брифинге, который состоится в ближайшие дни.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины 3-х агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении СБУ.

В СБУ напомнили, что 30.07.2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые по информации СМИ проводили расследования незаконной деятельности российских наемников в этой стране. При этом, российская власть сразу отрицала факт присутствия террористов ЧВК "Вагнера" в ЦАР.

"Однако, полученная СБУ информация в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц РФ. По имеющимся данным наемники ЧВК "Вагнера" были направлены к ЦАР под руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 года. Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с все тем же "поваром", а по совместительству российским бизнесменом Е. Пригожином - ООО "М-Финанс" (г. Санкт-Петербург, основные направления деятельности: добыча драгоценных камней, деятельность частных охранных служб). При этом, доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Е.Пригожина", - говорится в заявлении.

Материалы из дела СБУ

В СБУ рассказали, что в задачи "службы безопасности ООО "М-Финанс" в ЦАР входит обеспечения тайного вывоза драгоценных камней (алмазов) с территории Центральноафриканской республике в РФ в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб.

Службой безопасности Украины установлено 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки РФ к выполнению служебных задач в ЦАР в составе так называемой службы безопасности, руководителем которой является гражданин РФ Захаров Валерий Николаевич( личный номер в структуре ЧВК "Вагнера" М-5658). В список также вошли:

Заличев А.Б., 04.11.1984, г. Санкт-Петербург, личный номер Г-0197

Грузденок Г.В., 27.12.1976, г. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдов С.М., 28.11.1968, г. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонов А.Есть., 25.10.1975, г. Санкт-Петербург, М-5654;

Киракосян А.А., 14.05.1976, г. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотов А.А., 02.06.1976, г. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнов Г.А., 08.12.1971, г. Санкт-Петербург, М-5655

Вильдяев В.В., 15.08.1977, г. Улан-Удэ, М-1000;

Минибаев И.Г., 07.08.1988, Белгородська область, М-1005;

Завадский С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, Г-1313.

В СБУ отмечают, что после информации о выдвижении журналистов в ЦАР, Захаров получил приказ о недопущении информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране.

"Все вышесказанное свидетельствует, что сегодняшнее заявление президента РФ В.Путина в отношении наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР и обстоятельств убийства российских журналистов В.Джемаля, К.Радченко и А.Расторгуева является сознательной ложью. Материалы СБУ могут стать "ключом" для установления и задержания конкретных исполнителей этого дерзкого преступления не "когда-нибудь", а в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что тайная деятельность российских наемников "Вагнера" в ЦАР должна стать объектом международного расследования.

"Российская власть никоим образом не заинтересована в установлении правды, ведь речь идет о "частной армии Путина", на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии. Нам всем наконец нужно понять, что молчание мирового сообщества убивает", - добавил он.

Также СБУ обнародовала дополнительную информацию о членов ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, но погибли в Сирии:

Светкин Е.В., 20.03.1986, Самарская область, Ставропольский район, село Хрящевка, механик-водитель танка, личный номер Г-0823;

Кононов А.М., 20.08.1985, Архангельская область, Котласский район, село Фетовська, командир танка, личный номер Г-0822

Карабітський К.А., 26.05.1986, г. Новосибирск, гранатометчик расчета АГС-17, личный номер М-0171, погиб 21.01.2017;

Васильев Д.М., 07.10.1969, г. Пермь, выпускник Московского пограничного института ФСБ РФ, сторонник "русской национал-социалистической партии", погиб 08.09.2017;

Павлюк А.В., Иркутская область, г. Ангарск, разведчик-связист, личный номер Г-2062, погиб 21.12.2017.

Напомним, ранее Украина передала членам Парламентской ассамблеи НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии.

Отметим, что по данным Службы безопасности Украины, российская так называемая частная военная компания Вагнера на 10% состоит из украинцев. По данным СБУ, через ЧВК "Вагнера" прошли более 5 тыс. человек.