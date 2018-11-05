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В СБУ еще не поступило уголовное производство по убийству Гандзюк

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 16:49
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Расследование дела Гандзюк поручили СБУ

В Службу безопасности Украины (СБУ) еще не поступило уголовное производство относительно убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по состоянию на 16:00 5 ноября дело в СБУ еще не поступило.

"Генеральная прокуратура сегодня поручила дальнейшее расследование дела об умышленном убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк Главному следственному управлению СБУ, хотя по состоянию на 16.00 05.11.2018 уголовное производство в орган досудебного расследования не поступило", - говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что дело Гандзюк не имеет никаких ограничений, предусмотренных законом о гостайне, кроме ограничений предусмотренных статьей 222 УПК Украины, которая регламентирует порядок, пределы и способ разглашения данных досудебного производства.

Также в СБУ призвали представителей отдельных политических сил не использовать дело Гандзюк для осуществления собственного самопиара с целью получения "политических дивидендов".

В СБУ еще не поступило уголовное производство по убийству Гандзюк

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что дело Гандзюк передали в СБУ.

Добавим, также сообщалось, что фракции Верховной Рады Украины сегодня проведут заседания, на которых определятся с представителями во временную следственную комиссию (ВСК) по гибели Гандзюк.

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