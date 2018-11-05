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До СБУ ще не надійшло кримінальне провадження щодо вбивства Гандзюк

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 16:49
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Розслідування справи Гандзюк доручили СБУ

До Служби безпеки України (СБУ) ще не надійшло кримінальне провадження щодо вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, станом на 16:00 5 листопада справа до СБУ ще не надійшла.

"Генеральна прокуратура сьогодні доручила подальше розслідування справи про умисне вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк Головному слідчому управлінню СБУ, хоча станом на 16.00 год. 05.11.2018 кримінальне провадження до органу досудового розслідування не надійшло", - йдеться у повідомленні.

У СБУ також додали, що справа Гандзюк не має жодних обмежень, передбачених законом про держтаємницю, окрім обмежень передбачених статтею 222 КПК України, яка регламентує порядок, межі та спосіб розголошення даних досудового провадження. 

Також у СБУ закликали представників окремих політичних сил не використовувати справу Гандзюк для здійснення власного самопіару з метою отримання "політичних дивідендів".

До СБУ ще не надійшло кримінальне провадження щодо вбивства Гандзюк

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що справу Гандзюк передали до СБУ.

Додамо, також повідомлялося, що фракції Верховної ради України сьогодні проведуть засідання, на яких визначаться з представниками до тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо загибелі Гандзюк

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