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Дело Гандзюк будет расследовать СБУ

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 11:36
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Полиция выполнила все необходимые следственные действия по делу Гандзюк

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет расследовать Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, в настоящее время Национальная полиция Украины выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках дела, открытого по факту убийства Гандзюк.

"Сегодня, 5 октября, Генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что благодаря указанным действиям правоохранители смогут объединить производства и вести расследование относительно указанного преступления с момента его планирования и до фактического окончания преступления.

Как отмечается, СБУ ведет расследование по установлению заказчиков убийства Гандзюк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Гандзюк умерла вчера в больнице.

Отметим, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный плеснул в активистку кислотой у подъезда ее дома, Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныЕкатерина Гандзюк
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