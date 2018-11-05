Фракции Рады сегодня определятся с представителями в ВСК по делу Гандзюк

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Сегодня вечером состоятся заседания фракций Рады по созданию ВСК по делу Гандзюк

Фракции Верховной рады Украины сегодня вечером, 5 ноября, проведут заседания, на которых определятся с представителями во временную следственную комиссию (ВСК) относительно гибели Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что для регистрации постановления о создании ВСК необходимы конкретные фамилии представителей фракций, которые определяются на заседаниях.

"Сегодня вечером состоятся заседания фракций парламента, на которых, я уверена, коллеги определятся со своими представителями в будущую ВСК относительно гибели Екатерины Гандзюк и нападения на активистов", - написала она.

Геращенко добавила, что комиссия должна следить за ходом расследования, давать политические оценки. Вместе с тем, нардеп добавила, что комиссия не имеет полномочий вести следствие, проводить следственные действия, назвать имена убийц и заказчиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что дело об убийстве Гандзюк будет расследовать Служба безопасности Украины.

Добавим, также сообщалось, что спикер парламента Андрей Парубий просит правоохранительные органы как можно скорее установить не только исполнителей, но и всех заказчиков убийства Гандзюк.