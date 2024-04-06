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СБУ за два тижні знищила понад 300 одиниць техніки та більше 100 позицій окупантів (відео)

Фото: СБУ продовжує палити ворожу техніку (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

За два тижні, українські спецпризначенці ударними дронами та іншими вогневими засобами ліквідували понад 300 одиниць російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ продовжують палити ворожу техніку на фронті.

 

За два тижні наші воїни уразили:

  • 14 танків;
  • 41 ББМ;
  • 30 артсистем;
  • 7 системи ППО;
  • 12 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
  • 178 одиниць військового транспорту;
  • 41 антену зв’язку та 7 систем спостереження;
  • 121 ворожу позицію та укріплення;
  • 8 складів із боєприпасами.

"Працюємо далі до повної Перемоги!", - наголосили в СБУ.

 

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 446 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 790 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.

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