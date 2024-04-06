СБУ за два тижні знищила понад 300 одиниць техніки та більше 100 позицій окупантів (відео)

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 446 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 790 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.

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