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СБУ за две недели уничтожила свыше 300 единиц техники и более 100 позиций оккупантов (видео)

Фото: СБУ продолжает уничтожать вражескую технику (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Через две недели, украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами ликвидировали более 300 единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ продолжают жечь вражескую технику на фронте.

Через две недели наши воины поразили:

  • 14 танков;
  • 41 ББМ;
  • 30 артсистем;
  • 7 системы ПВО;
  • 12 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
  • 178 единиц военного транспорта;
  • 41 антенну связи и 7 систем наблюдения;
  • 121 враждебную позицию и укрепление;
  • 8 складов с боеприпасами.

"Работаем дальше до полной Победы!", - подчеркнули в СБУ.

 

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 446 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 790 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.

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