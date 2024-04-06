790 окупантів та 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 6 квітня складають 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 446 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 ББМ та 41 артсистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 446 690 (+790) осіб ліквідовано;
- танків - 7057 (+24) од.;
- бойових броньованих машин - 13 497 (+38) од.;
- артилерійських систем - 11 262 (+41) од.;
- РСЗВ - 1032 (+3) од.;
- засоби ППО - 749 (+2) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8895 (+48) од.;
- крилаті ракети - 22 060 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14992 (+70) од.;
- спеціальна техніка - 1854 (+5) од.
Ситуація на фронті
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська насилу утримують свої позиції у Семенівці та Бердичах через переважаючі можливості українських безпілотників. Російські війська, схоже, активізували свої зусилля на захід від Бахмута із захоплення Часового Яру.
В Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
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