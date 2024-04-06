790 окупантів та 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 6 квітня складають 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 446 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 ББМ та 41 артсистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.04.24 орієнтовно склали:

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська насилу утримують свої позиції у Семенівці та Бердичах через переважаючі можливості українських безпілотників. Російські війська, схоже, активізували свої зусилля на захід від Бахмута із захоплення Часового Яру.

В Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

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