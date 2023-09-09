СБУ дронами атакувала "виборчий" штаб окупантів в Запорізькій області, - джерела

Два українських дрони-камікадзе "проголосували" проти російських терористів під час псевдовиборів у селі Скельки Василівського району Запорізької області. "Виборчий" штаб росіяни використовували для зберігання бюлетенів й документів.

"Вибори" завершили достроково через вибухи й пожежу. Після атаки окупанти оточили прилеглі вулиці й почали перевіряти цивільних, зокрема підняли в повітря безпілотники.

Псевдовибори в окупації

Російські терористи проводять в окупації так звані "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначили в Німеччині, псевдовибори є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, таким чином терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території.