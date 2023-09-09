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СБУ дронами атаковала "избирательный" штаб окупантов в Запорожской области, - источники

Фото: СБУ дронами атаковала "избирательный" штаб оккупантов в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские дроны-камикадзе "проголосовали" в одном из "избирательных" штабов российских террористов в Запорожской области. Псевдовыборы закончились досрочно.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Службе безопасности Украины.

Два украинских дрона-камикадзе "проголосовали" против российских террористов во время псевдовыборов в селе Скельки Васильевского района Запорожской области.  "Избирательный" штаб россияне использовали для хранения бюллетеней и документов. 

"Выборы" завершили досрочно из-за взрывов и пожара. После атаки оккупанты оцепили прилегающие улицы и начали проверять гражданских, в частности подняли в воздух беспилотники.

Псевдовыборы в оккупации

Российские террористы проводят в оккупации так называемые "выборы" разного уровня, в том числе и "довыборы" депутатов Госдумы, "выборы" глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Как отметили в Германии, псевдовыборы являются обычной пропагандистской акцией, которую Берлин не будет признавать. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, таким образом террористы хотят усилить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

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Служба безопасности УкраиныЗапорожская область