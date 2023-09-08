Пропагандистська акція. Німеччина, слідом за США, засудила псевдовибори в окупації

Намір терористичної Російської Федерації провести псевдовибори на тимчасово окупованих територіях є звичайною пропагандистською акцією. Берлін не визнаватиме імітацію "виборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Росія "голосує" в українських регіонах: Донецькому, Луганському, Кримському півострові та деяких частинах Херсона й Запоріжжя. Це не більше ніж прозора пропагандистська акція. Ми не визнаємо спробу захоплення земель з боку Росії. Імітація виборів", - пише пресслужба МЗС.

Псевдовибори в окупації

Російські терористи мають намір провести на тимчасово окупованих територіях "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначила британська розвідка, Росія таким чином хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини".

Причетні до "виборів" попадуть під санкції

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведення так званих "виборів" є пропагандистським заходом, за допомогою якого терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території. Зокрема особи, які підтримають фіктивні вибори, а також так звані "міжнародні спостерігачі" ризикують потрапити під санкції та візові обмеження.