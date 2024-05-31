СБУ днями "погасила" ворожу РЛС в Криму, її вартість близько 100 млн доларів, - джерело

За словами джерел, дрони були власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Що відомо про РЛС

Комплекс був розташований біля Армянська. Він контролював ділянку фронту у 380 км та забезпечував терористам захист їх об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Після атаки засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів "Небо-СВУ". Після цього випромінювання більше не відстежувалось.

Спецоперація СБУ зробила ворожу ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Атака на Крим у ніч з 29 на 30 травня

Додамо, що у ніч з 29 на 30 травня наші бійці вразили в Криму два російські катери типу "Тунець". Варто додати й те, що це не перший випадок знищення цих катерів. Як приклад, їх атакували й минулого року.

Пізніше в Головному управління розвідки (ГУР) розповіли, що розвідники уразили чотири катери типу "Тунець", а не два.