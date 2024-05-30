Розвідка атакувала два катери росіян у Криму, - джерела

Українська розвідка в ніч на 30 травня уразила два російських катери. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомляють, що цієї ночі у Криму було уражено два катери російських окупантів. Ймовірно, це були швидкісні транспортно-десантні катери типу "Тунець".

Джерела зазначають, що це була операція Головного управління розвідки Міноборони.

Деталі спецоперації

ГУР зазначило, що за спецоперацією стоїть спецпідрозділ Group 13. Російські катери атакували за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.

Як зазначається, з метою знешкодження морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема, літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

Головне управління розвідки зазначає, що у результаті спецоперації ворожі катери було знищено.

Що відомо про ці катери

З відкритих джерел відомо, що катери типу КС-701 "Тунець" доволі поширені. Це дизельний катер з алюмінієвим корпусом. Його використовують як і у військових цілях, так і в цивільних.

Довжин корпусу катера - 8 метрів, ширина - 2,5 метра. Він може вмістити від 6 до 12 осіб. Потужність двигуна - 250 кінських сил, а швидкість - 85 км/год.

Це не перший випадок, коли українські захисники знищили катери типу "Тунець". До прикладу, восени минулого року Військово-морські сили ЗСУ знищили такий катер у північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки окупантів.

Нічні вибухи у Криму

Як повідомляли у мережі, в ніч на 30 травня в окупованій Керчі чули вибухи. Окупанти заявляли про нібито атаку на об'єкти транспортної інфраструктури. Також загарбники перекривали Кримський міст.

У так званого "глави" Криму заявляли, що нібито від падіння уламків збитих ракет постраждали автомобільний і залізничний пороми у Керчі.