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СБУ на днях "погасила" вражескую РЛС в Крыму, ее стоимость около 100 млн долларов, - источник

Фото: СБУ на днях "погасила" вражескую РЛС в Крыму, ее стоимость около 100 млн долларов (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Стоимость комплекса составляет 100 миллионов долларов.

Об этом РБК-Украина рассказали информированные источники.

По словам источников, дроны являлись собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Что известно о РЛС

Комплекс был расположен возле Армянска. Он контролировал участок фронта в 380 км и обеспечивал террористам защиту их объектов на территории временно оккупированного Крыма. 

После атаки средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров "Небо-СВУ". После этого излучение больше не отслеживалось

Спецоперация СБУ сделала вражескую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Атака на Крым в ночь с 29 на 30 мая

Добавим, что в ночь с 29 на 30 мая наши бойцы поразили в Крыму два российских катера типа "Тунец". Следует добавить и то, что это не первый случай уничтожения этих катеров. В качестве примера их атаковали и в прошлом году.

Позже в Главном управлении разведки (ГУР) рассказали, что разведчики поразили четыре катера типа "Тунец", а не два.

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