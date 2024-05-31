СБУ на днях "погасила" вражескую РЛС в Крыму, ее стоимость около 100 млн долларов, - источник

По словам источников, дроны являлись собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Что известно о РЛС

Комплекс был расположен возле Армянска. Он контролировал участок фронта в 380 км и обеспечивал террористам защиту их объектов на территории временно оккупированного Крыма.

После атаки средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров "Небо-СВУ". После этого излучение больше не отслеживалось.

Спецоперация СБУ сделала вражескую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Атака на Крым в ночь с 29 на 30 мая

Добавим, что в ночь с 29 на 30 мая наши бойцы поразили в Крыму два российских катера типа "Тунец". Следует добавить и то, что это не первый случай уничтожения этих катеров. В качестве примера их атаковали и в прошлом году.

Позже в Главном управлении разведки (ГУР) рассказали, что разведчики поразили четыре катера типа "Тунец", а не два.