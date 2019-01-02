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СБУ депортирует из Украины гражданина Беларуси из-за антиукраинской пропаганды

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 22:14
СБУ депортирует из Украины гражданина Беларуси из-за антиукраинской пропаганды
Фото: Павел Карназыцкий (из открытых источников)

Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах "ДНР" и "ЛНР"

Служба безопасности (СБУ) заявляет о депортации гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что 2 января 2019 года иностранец принудительно возвращен в РБ с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Карназыцкий был гостем на эфирах в качестве политического обозревателя.

Установлено, что иностранец проживал в Украине нелегально и публично распространял фейковую информацию.

"В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства", - объясняют в СБУ.

По данным спецслужбы, Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Ранее сообщалось, что в российском сегменте социальных сетей идет активная купля-продажа аккаунтов украинцев, зарегистрированных в Facebook и Twitter.

Именно аккаунты активно используют кремлевские пропагандисты для разгона по соцсетям "зрады" и фейковых сообщений.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины ведет работу по ликвидации организаций, занимающихся антиукраинской деятельностью. 

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