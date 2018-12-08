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СБУ разоблачила одну из общественных организаций в пропаганде "русского мира"

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 19:32
СБУ разоблачила одну из общественных организаций в пропаганде "русского мира"
Фото: обыски (ssu.gov.ua)

Организация изготавливала и распространяла антиукраинские материалы

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и блокировала деятельность одной из общественных организаций, которая занималась антиукраинской деятельностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оперативники установили, что представители организации пропагандировали идеи так называемого "русского мира".

"На заказ и финансирование спецслужб РФ агитаторы, в частности изготовляли и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков обнаружили печатную продукцию, оргтехнику и "другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность".

СБУ разоблачила одну из общественных организаций в пропаганде &quot;русского мира&quot;Фото: обыски (ssu.gov.ua)

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 УК Украины.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) совместно с работниками Службы безопасности Украины задержала гражданина Украины, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее, 3 ноября, в Киеве был задержан экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, который подозревается в госизмене. 

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