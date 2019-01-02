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СБУ депортує із України громадянина Білорусі через антиукраїнську пропаганду

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 22:14
СБУ депортує із України громадянина Білорусі через антиукраїнську пропаганду
Фото: Павло Карназыцкий (з відкритих джерел)

Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах "ДНР" і "ЛНР"

Служба безпеки (СБУ) заявляє про депортацію громадянина Республіки Білорусь Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Наголошується, що 2 січня 2019 року іноземець примусово повернутий до РБ із забороною в'їзду в Україну строком на три роки.

Карназыцкий був гостем на ефірах у якості політичного оглядача.

Встановлено, що іноземець проживав в Україні нелегально і публічно поширював фейкову інформацію.

"Зокрема, під час виступів на деяких телевізійних каналах він ставив під сумнів визнані міжнародним співтовариством докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - пояснюють в СБУ.

За даними спецслужби, Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Раніше повідомлялося, що в російському сегменті соціальних мереж йде активна купівля-продаж акаунтів українців, зареєстрованих на Facebook і Twitter.

Саме акаунти активно використовують кремлівські пропагандисти для розгону соцмережами "зради" і фейкових повідомлень.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України веде роботу по ліквідації організацій, які займаються антиукраїнською діяльністю.

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