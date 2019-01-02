СБУ депортує із України громадянина Білорусі через антиукраїнську пропаганду

Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах "ДНР" і "ЛНР"
Служба безпеки (СБУ) заявляє про депортацію громадянина Республіки Білорусь Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Наголошується, що 2 січня 2019 року іноземець примусово повернутий до РБ із забороною в'їзду в Україну строком на три роки.
Карназыцкий був гостем на ефірах у якості політичного оглядача.
Встановлено, що іноземець проживав в Україні нелегально і публічно поширював фейкову інформацію.
"Зокрема, під час виступів на деяких телевізійних каналах він ставив під сумнів визнані міжнародним співтовариством докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - пояснюють в СБУ.
За даними спецслужби, Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".
Раніше повідомлялося, що в російському сегменті соціальних мереж йде активна купівля-продаж акаунтів українців, зареєстрованих на Facebook і Twitter.
Саме акаунти активно використовують кремлівські пропагандисти для розгону соцмережами "зради" і фейкових повідомлень.
Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України веде роботу по ліквідації організацій, які займаються антиукраїнською діяльністю.